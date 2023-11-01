Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии открылось восьмидесятое отделение ВРНС

В Ингушетии начало работу восьмидесятое региональное отделение ВРНС

close
100%
Andrea Visioli

В Ингушетии начало работу восьмидесятое по счету региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Заместитель главы ВРНС, учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев отметил, что несмотря на то, что этнических русских в республике немного, роль Русской Православной Церкви (РПЦ) в регионе сложно переоценить.

«Православное духовенство делает все, чтобы ингуши и русские, в том числе казаки, жили в мире и согласии. И любви к нашему общему Великому Отечеству. Поэтому неслучайно региональное отделение ВРНС возглавили представители духовенства — архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и его помощники, иеромонах Иоанн (Анисимов) и священник Андрей Миссюра», — сказал Малофеев.

Он также выразил надежду, что делегация от Ингушетии успеет подготовить свои наказы и представит их на юбилейном XXV Всемирном Русском Народном Соборе.

До этого Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Он отметил, что по итогам заседания при ВРНС был создан экспертный совет из 60 ведущих специалистов в области идеологии, законотворческой деятельности, образования и воспитания.

Ранее патриарх Кирилл стал почетным профессором Московского педагогического госуниверситета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий