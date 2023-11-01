В Ингушетии открылось восьмидесятое отделение ВРНС

В Ингушетии начало работу восьмидесятое по счету региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Заместитель главы ВРНС, учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев отметил, что несмотря на то, что этнических русских в республике немного, роль Русской Православной Церкви (РПЦ) в регионе сложно переоценить.

«Православное духовенство делает все, чтобы ингуши и русские, в том числе казаки, жили в мире и согласии. И любви к нашему общему Великому Отечеству. Поэтому неслучайно региональное отделение ВРНС возглавили представители духовенства — архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и его помощники, иеромонах Иоанн (Анисимов) и священник Андрей Миссюра», — сказал Малофеев.

Он также выразил надежду, что делегация от Ингушетии успеет подготовить свои наказы и представит их на юбилейном XXV Всемирном Русском Народном Соборе.

До этого Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Он отметил, что по итогам заседания при ВРНС был создан экспертный совет из 60 ведущих специалистов в области идеологии, законотворческой деятельности, образования и воспитания.

Ранее патриарх Кирилл стал почетным профессором Московского педагогического госуниверситета.