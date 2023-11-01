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Египет примет почти 500 иностранцев из сектора Газа

AFP: Египет открыл КПП «Рафах» для приема 450 иностранцев и 90 палестинцев

Власти Египта объявили об открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе страны с сектором Газа, чтобы принять порядка 450 иностранных граждан и около 90 раненых жителей Палестины. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свой источник.

«Египетские власти объявили об исключительном открытии [КПП «Рафах»], чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам», — приводит РИА Новости сообщение агентства.

Сообщалось, что первые беженцы из Газы уже начали пересекать КПП «Рафах».

Выезд иностранцев удалось согласовать египетским властям и палестинскому радикальному движению ХАМАС при активном посредничестве Катара. Боевики рассказывали, кому именно разрешат покинуть Газу. В список попали японцы, австралийцы, финны, болгары, а также граждане ряда других стран, сотрудники Красного Креста и других неправительственных организаций.

Ранее стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал ЕС надавить на Каир для приема палестинских беженцев.

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