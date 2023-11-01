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Пятеро детей вернулись из России на Украину

Пятеро детей вернулись из РФ на Украину, один ребенок вернулся в Россию

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Пятеро разлученных с родными детей вернулись из РФ на Украину, один ребенок вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

«Пять детей при такой трехсторонней (Россия, Украина и Катар, — «Газета.Ru») работе нам удалось вернуть на территорию Украины, одна девочка вернулась у нас в Россию», — сказала она.

По словам детского омбудсмена, в ближайшее время готовится очередная группа по воссоединению с семьями.

29 октября стало известно, что в постпредство России при ООН с весны 2023 года обратились десятки украинских семей, проживающих на Западе. Как заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, родители хотят вернуть детей, отобранных социальными службами этих государств. В августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял о том, что Москва стала получать просьбы помочь с возвращением детей из семей беженцев с Украины, которые находятся в ЕС.

Ранее Львова-Белова рассказала о создании системы защиты детства в новых регионах России.

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