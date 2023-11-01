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Крымский мост перекрыли второй раз за утро

На Крымском мосту второй раз за утро перекрыли движение транспорта

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Ulf Mauder/Global Look Press

Крымский мост закрыли для проезда автомобильного транспорта второй раз за утро 1 ноября. О введении ограничений сообщил Telegram-канал информцентра по оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Незадолго до перекрытия в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Ранним утром крымские власти уже вводили ограничения на мосту и объявляли тревогу в Севастополе. Спустя менее часа водителям разрешили проезжать по переправе, а сирены были отключены.

Накануне на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около 30 минут.

Ранее в Крыму поступили сообщения о «минировании» образовательных учреждений.

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