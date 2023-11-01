КПП «Рафах» стали пересекать первые иностранцы

Первая группа иностранцев начала пересекать контрольно-пропускной пункт «Рафах», находящийся между сектором Газа и Египтом. Об этом сообщает The Guardian.

«Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт «Рафах», — пояснили в издании.

В ролике с контрольно-пропускного пункта «Рафах» видно, как люди и автомобили начали проезжать через КПП.

В результате первые иностранные граждане и обладатели двойных паспортов смогли выехать через контрольно-пропускной пункт в Египет.

До этого ХАМАС заявил, что помощь Газе должна регулярно поступать через КПП «Рафах». В палестинском движении отмечали, что в помощи нуждаются все районы сектора Газа — и север, и юг. Достигнута договоренность о въезде 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.