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Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Губернатор Развожаев: воздушная тревога объявлена в Севастополе

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города федерального значения.

Сирены включились в Севастополе в 10:50.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города объявила в своем Telegram-канале, что в Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

По данным Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах региона, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу. Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 50 минут после перекрытия движения.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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