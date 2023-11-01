Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города федерального значения.

Сирены включились в Севастополе в 10:50.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города объявила в своем Telegram-канале, что в Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

По данным Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах региона, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу. Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 50 минут после перекрытия движения.

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