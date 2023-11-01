Названо количество граждан РФ в заложниках у ХАМАС

На текущий момент в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся пять или шесть российских граждан. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС. Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шести граждан России, предположительно, удерживаются там», — сказал Викторов.

28 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что вопрос с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с российской стороной.

Сообщалось также, что общее число граждан России, ожидающих эвакуацию из Газы, не считая заложников, превышает 500 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа. 28 октября ЦАХАЛ расширил спектр наземных операций в Газе.

Ранее в Израиле заявили, что освободить заложников при помощи Катара не получится.