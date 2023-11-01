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Израильский посол прокомментировал данные ООН о жертвах в Газе

Посол Израиля Бен Цви опроверг данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

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Reuters

Посол Израиля в России Александр Бен Цви не согласен с информацией агентства ООН, что 70% жертв в секторе Газа были женщинами и детьми, напомним, что это оценка палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РБК.

Известно, что посол Израиля в России поставил под сомнение статистику генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини.

«У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС», — заметил Бен Цви.

По его словам, в будущем надо отдельно уточнять все сведения о жертвах, предоставляемых палестинской стороной и ХАМАС.

«Мы знаем точно, где находятся пункты контроля и руководства ХАМАС, и направляем их туда. Проблема в том, что ХАМАС использует гражданское население как живой щит», — уточнил посол.

До этого Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командующего батальоном ХАМАС в Газе.

Также в Соединенных Штатах выступали против прекращения огня в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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