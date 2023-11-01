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На Камчатке перекрыли участок трассы после извержения вулканов

На Камчатке участок трассы перекрыли из-за схода селевых потоков с вулканов

Сход грязекаменных потоков, вызванный продолжающимся извержением вулканов, стал причиной закрытия движения по одной из дорог Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«В связи с извержением вулканов Ключевской и Безымянный, сходом селевых потоков на проезжую часть автомобильной дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск временно ограничено движение всех видов транспорта на участке с 153 по 178 км трассы», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что сейчас на дороге ведутся работы по расчистке, а ограничения движения будут действовать до 16:30 2 ноября.

Ключевская сопка и Безымянный — действующие вулканы на востоке Камчатки. Ключевской считается самым высоким активным вулканом Евразии. Отмечается, что с 11 октября по сегодняшний день на нем ежедневно фиксируют парогазовые и пепловые выбросы. В 30–40 км от Безымянного и Ключевского находится поселок Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают порядка 4,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 14 км.

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