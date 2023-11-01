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В Крыму поступили сообщения о «минировании» образовательных учреждений

Советник Крючков заявил о массовых сообщениях о «минировании» школ в Крыму

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Pixabay

Правоохранители начали массово фиксировать фейковые сообщения о «минировании» образовательных учреждений на территории Крыма. Об этом заявил советник главы полуострова Олег Крючков в официальном Telegram-канале.

«Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ», — говорится в публикации политика.

По словам Крючкова, работники специальных ведомств уже начали проверку по выработанному алгоритму.

«Доверяем только официальной информации», — подчеркнул советник главы Крыма.

В настоящий момент не уточняется, в каких школах Крыма идут проверки в связи с ложными сообщениями об «угрозе взрыва».

До этого во Владикавказе подросток сорвал контрольную, сообщив о «минировании» школы. Мальчик объяснил, что он воспользовался услугами анонимных злоумышленников, чтобы сорвать контрольную работу по алгебре.

В сентябре стало известно, что все школы и ТЦ в Москве получили сообщения о «минировании».

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