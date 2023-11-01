В России пройдут патриотические мероприятия ко Дню народного единства

Активисты партии «Единая Россия» проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба партии.

В штабах общественной поддержки «Единой России» в преддверии 4 ноября стартовала акция «Россия – единая семья», в рамках которой активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки - местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции.

На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, «Фестиваль культуры народов России» и фотовыставки.

В Московской области активисты и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

Также «Единая Россия», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы» развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле.

Кроме того, на центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника.