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Эксперт рассказал о тренде на проведение новогодних корпоративов в России

«Москва 24»: тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах сохраняется

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2023 году в российских компаниях сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах. Об этом »Москве 24» рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.

По его словам, большинство из них будут проводить предновогодние корпоративы.

«Лучшая иллюстрация этого — на данный момент забронированы многие рестораны в Москве, а у ивент-агентств начинается горячий сезон. Некоторые уже отказываются от новых проектов в предновогодние недели — нет дополнительных ресурсов на их реализацию, все заняты», – говорит Грушевский.

Однако некоторые компании, как и в прошлом году, будут проводить мероприятие в офисах. Эксперт отметил, что такой вариант, с одной стороны, является более экономным, потому что руководству не придется оплачивать аренду. Помимо этого, такой формат стал лучше восприниматься работниками после пандемии коронавируса, особенно сотрудниками на «удаленке» или с гибридным форматом работы.

«Они банально «соскучились» по офису или вообще появляются там нерегулярно. Для них такой праздник — это не что-то обыденное, от чего они устали за весь год», — добавил Грушевский.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что в России в последние годы изменился формат проведения корпоративов. Раньше корпоратив подразумевал организацию банкета с большим количеством спиртного, а сейчас корпоративные «ивенты» стали служить пропагандой определенной миссии компании, отметил Валинуров.

Ранее стало известно, сколько компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году.

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