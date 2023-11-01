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В Италии признали усталость от конфликта на Украине

Премьер Италии Мелони признала, что контрнаступление ВСУ не изменило конфликт

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Ciro De Luca/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление не принесло коренных изменений, но при этом проявилась усталость от конфликта. Об этом политик заявила в разговоре с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сообщается в Telegram-канале пранкеров.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — отметила политик, отвечая на вопрос российских пранкеров, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

Мелони призналась, что имеет «некоторые соображения», позволяющие справиться. По словам премьер-министра Италии, она лишь ждет подходящего момента, чтобы представить свои идеи.

Политик подчеркнула, что контрнаступление Украины «идет не так, как ожидали», с момента его начала «принципиально ничего не изменилось», в том числе и судьба конфликта.

Мелони напомнила, что противостояние может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение.

В середине октября в Финляндии начали расследовать пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны Валтонен.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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