В Италии признали усталость от конфликта на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление не принесло коренных изменений, но при этом проявилась усталость от конфликта. Об этом политик заявила в разговоре с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сообщается в Telegram-канале пранкеров.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — отметила политик, отвечая на вопрос российских пранкеров, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

Мелони призналась, что имеет «некоторые соображения», позволяющие справиться. По словам премьер-министра Италии, она лишь ждет подходящего момента, чтобы представить свои идеи.

Политик подчеркнула, что контрнаступление Украины «идет не так, как ожидали», с момента его начала «принципиально ничего не изменилось», в том числе и судьба конфликта.

Мелони напомнила, что противостояние может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение.

В середине октября в Финляндии начали расследовать пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны Валтонен.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.