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На Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата

Под Екатеринбургом подросток избил троих сверстников, обидевших его брата

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Depositphotos

В селе Кашино Свердловской области подросток напал на троих ровесников с битой после жалоб своего младшего брата. Об этом сообщает паблик «Русская община 74 — безопасность, взаимопомощь» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, знакомого с ситуацией, трое подростков толкнули мальчика в снег. Тот пожаловался на случившееся старшему брату, и он пришел разбираться с обидчиками с помощью биты. Юноша нанес сверстникам удары по голове. У двоих пострадавших врачи диагностировали сотрясение мозга, третьего подростка госпитализировали — ему агрессор проломил битой голову.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит проверку после инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее драка в школе Магнитогорска закончилась черепно-мозговой травмой ребенка и переломом руки.

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