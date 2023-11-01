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Стало известно, сколько человек арестовали после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы увеличилось до 17

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы увеличилось до 17. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

«Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17», — говорится в сообщении суда.

До этого РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву сообщало об аресте 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Восьмерым из них было назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток. Еще двое с учетом состояния здоровья получили по 60 часов обязательных работ.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Они проникли в здание терминала и на взлетно-посадочную полосу.

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.

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