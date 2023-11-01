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В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением

СК возбудил уголовное дело после отравления 20 кадетов в подмосковных Луховицах

В подмосковных Луховицах в больницу доставили кадетов с предположительным диагнозом «ротавирусная инфекция». По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

«В Луховицах по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что предварительной причиной плохого самочувствия детей стала ротавирусная инфекция. В ближайшее время следователи осмотрят образовательное учреждение и проведут допросы руководства училища и детей. Данные о произошедшем уже направлены в Роспотребнадзор.

Накануне после отравления на детском празднике в Уфе у участников и одного взрослого обнаружили норовирус. На данный момент работа пищеблока в развлекательном центре приостановлена. Специалисты напомнили, что среди симптомов норовируса — рвота, диарея, сильная тошнота и повышение температуры.

Ранее в Ростове-на-Дону семь человек отравились шаурмой в точке общепита.

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