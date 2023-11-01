В Москве установлен ночной температурный рекорд

Ночь на 1 ноября в Москве приблизилась к летним температурным показателям, температура воздуха повысилась до рекордных отметок. Об этом сообщил в своем Telegram-канал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве установлен ночной рекорд тепла», — написал он.

Синоптик пояснил, что температура воздуха в Москве ночью приблизилась к летним показателям и стала рекордной теплой за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ.

Тишковец уточнил, что столбик термометра в столице не опустился ниже +8,3 градуса. Таким образом, был побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября потеплело до +7,8 градуса.

Специалист напомнил, что в начале последнего месяца календарной осени ночная температура выше +5 градусов бывает не чаще одного раза в 9-10 лет. Нормальной считается температура в сумерках в начале ноября около 0.

Предстоящая ночь в столице тоже ожидается не по сезону теплой с высокой вероятностью очередного рекорда.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о «сумасшедше теплых» днях в Москве.

Ранее синоптики пообещали новую волну бабьего лета.