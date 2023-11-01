Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту до 14 км

Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой до 14 км. Об этом говорится в сообщении на сайте института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Согласно данным института, шлейф пепла протянулся на 1500 км на восток-юго-восток от вулкана. Его активность опасна для внутренних и международных авиаперевозок.

Отмечается, что вулкан относится к Ключевской группе вулканов. Он расположен в 30 км от города Ключи на правом берегу реки Камчатка и в 360 км от города Петропавловск-Камчатский.

До этого вулкан выбрасывал пепел на высоту 10 км, а сель с него перемыл дорогу восточнее поселка Ключи Усть-Камчатского района.

По словам директора института, члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, по Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызывает фреатические взрывы при контакте с водой и льдом. Грязекаменные потоки сходят по рекам Крутенькая и Кергурич до реки Камчатка.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.