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Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту до 14 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 14 км

Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой до 14 км. Об этом говорится в сообщении на сайте института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Согласно данным института, шлейф пепла протянулся на 1500 км на восток-юго-восток от вулкана. Его активность опасна для внутренних и международных авиаперевозок.

Отмечается, что вулкан относится к Ключевской группе вулканов. Он расположен в 30 км от города Ключи на правом берегу реки Камчатка и в 360 км от города Петропавловск-Камчатский.

До этого вулкан выбрасывал пепел на высоту 10 км, а сель с него перемыл дорогу восточнее поселка Ключи Усть-Камчатского района.

По словам директора института, члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, по Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызывает фреатические взрывы при контакте с водой и льдом. Грязекаменные потоки сходят по рекам Крутенькая и Кергурич до реки Камчатка.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

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