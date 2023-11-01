На Крымском мосту открыли автомобильную часть

Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 50 минут после перекрытия движения. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — уточнили в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли 1 ноября в 06:38 мск.

Также в Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев пояснил, что военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты.

Накануне, поздним вечером 31 октября, на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около получаса.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя отметили, что городской наземный общественный транспорт, а также катера и паромы возобновили перевозку пассажиров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.