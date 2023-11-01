Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Воздушная тревога, ранее объявленная в Севастополе, отменена. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», — отметил глава города федерального значения.

Наземный общественный транспорт возобновляет движение в городе, уточнили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. В ведомстве добавили, что также и морской пассажирский транспорт возобновляет работу.

Утром 1 ноября Развожаев пояснил, что военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты. До этого губернатор сообщал, что в городе объявлялась воздушная тревога.

Накануне, поздним вечером 31 октября, на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около получаса.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий