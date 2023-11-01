В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, ранее объявленная в Севастополе, отменена. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», — отметил глава города федерального значения.

Наземный общественный транспорт возобновляет движение в городе, уточнили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. В ведомстве добавили, что также и морской пассажирский транспорт возобновляет работу.

Утром 1 ноября Развожаев пояснил, что военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты. До этого губернатор сообщал, что в городе объявлялась воздушная тревога.

Накануне, поздним вечером 31 октября, на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около получаса.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.