На Крымскому мосту перекрыто движение, в Севастополе звучит воздушная тревога

Крымский мост временно перекрыт, причина не называется. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

До этого тревога в Севастополе объявлялась вечером 31 октября.

30 октября на территории Севастополя также сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнил Развожаев, в то же время власти перекрыли движение транспортных средств по Крымскому мосту.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.