Синоптик сообщил о «сумасшедше теплых» днях в Москве

Погода в Москве 1 ноября будет необычно теплой, температура воздуха поднимется до +15℃. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сумасшедше теплая погода будет в среду — будет до +11-14℃», — сказал он, ответив, что температура приблизится или даже побьет рекорд для этого дня, но в остальные дни на этой неделе будет чуть прохладнее. В четверг, 2 ноября, прогнозируется до +8℃, в пятницу — до +7℃, а в субботу до +8℃.

«Но потом опять начинается сумасшествие в воскресенье и понедельник», — заявил Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптика, в воскресенье, 5 ноября, температура в столице повыситься до +13℃, а в понедельник воздух прогреется до +15℃.

Руководитель Гидрометцентра назвал это невероятно теплой погодой и добавил, что она характерна для сентября или начала мая по климату.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал дождливый и снежный ноябрь в 21 регионе России.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.