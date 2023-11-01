На Сахалине два человека погибли при пожаре в частном доме

В среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли два человека. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По информации спасателей, в доме отсутствовал пожарный извещатель, что привело к гибели двух человек», — указали в ведомстве.

Представители ГУ МЧС России по Сахалинской области уточнили, что первая пожарная бригада прибыла на место через 10 минут после получения вызова. К тому времени частный дом площадью 50 квадратных метров уже был полностью охвачен огнем.

К утру огонь был ликвидирован. В борьбе с пламенем участвовали 15 сотрудников и 5 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

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