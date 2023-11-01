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В подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы

В подконтрольном Украине Херсоне переименовали улицу Льва Толстого

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РИА Новости

Украинские власти переименовали в городе Херсон четыре улицы, названия которых, как они считают, связаны с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство внутренних дел Украины.

Как говорится в сообщении, четыре улицы города переименовали в честь полицейских. Так, улица имени русского писателя Льва Толстого названа в честь Романа Набегова. Улицу имени русского поэта Алексея Кольцова переименовали в улицу Руслана Сторчеуса. Переулок Смоленский назван в честь Влада Ковалева. Улицу Молодогвардейская, которая носила название в честь советской подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», переименовали в улицу Андрея Тарчинского.

Ранее в городе Днепр переименовали еще более 20 улиц в рамках дерусификации и декоммунизации.

До этого власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского полковника Степана Шутова — участника Гражданской войны (1917-1922 гг.) и Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Теперь улица носит название Грушецкая — от названия исторической местности Грушки.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в Харькове переименовали 18 улиц, названия которых были связаны с Россией.

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