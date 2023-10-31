Супругов обвинили в хранении наркотиков после отравления их годовалого ребенка кокаином

Супружескую пару из Флориды обвинили в хранении наркотиков, когда их ребенок получил передозировку кокаином. Об этом в соцсетях рассказал окружной офис шерифа.

29 октября в один из домов в Бонита Спрингс была вызвана «скорая». Помощь медиков потребовалась 14-месячному ребенку, который, по словам его родителей, проглотил несколько таблеток оксикодона и потерял сознание. Врачи доставили пострадавшего в больницу и диагностировали у него передозировку кокаином.

Экспертиза показала, что в голубых таблетках, которые хранил в бумажнике отец ребенка, содержится наркотик. Потерпевший получил к ним доступ, так как пакетик с препаратом оказался на прикроватной тумбочке. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Его родителям были предъявлены обвинения в «пренебрежении интересами детей» и хранении наркотиков.

«Мы должны защищать тех, кто не может защитить себя сам. Слава Богу, с ребенком все будет в порядке», — заключил шериф округа.

Ранее трехлетний мальчик съел противозачаточные таблетки и попал в реанимацию.