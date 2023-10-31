Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Супругов обвинили в хранении наркотиков после отравления их годовалого ребенка кокаином

В США супругов обвинили в хранении наркотиков после передозировки у их ребенка

close
100%
Depositphotos

Супружескую пару из Флориды обвинили в хранении наркотиков, когда их ребенок получил передозировку кокаином. Об этом в соцсетях рассказал окружной офис шерифа.

29 октября в один из домов в Бонита Спрингс была вызвана «скорая». Помощь медиков потребовалась 14-месячному ребенку, который, по словам его родителей, проглотил несколько таблеток оксикодона и потерял сознание. Врачи доставили пострадавшего в больницу и диагностировали у него передозировку кокаином.

Экспертиза показала, что в голубых таблетках, которые хранил в бумажнике отец ребенка, содержится наркотик. Потерпевший получил к ним доступ, так как пакетик с препаратом оказался на прикроватной тумбочке. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Его родителям были предъявлены обвинения в «пренебрежении интересами детей» и хранении наркотиков.

«Мы должны защищать тех, кто не может защитить себя сам. Слава Богу, с ребенком все будет в порядке», — заключил шериф округа.

Ранее трехлетний мальчик съел противозачаточные таблетки и попал в реанимацию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий