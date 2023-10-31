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Россиянин вышел на прогулку и пропал

На Урале ищут 64-летнего мужчину, который ушел гулять и пропал

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СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область/VK

На Урале волонтеры ищут 64-летнего мужчину, который вышел из дома и не вернулся назад. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» по Свердловской области.

Россиянин пропал в поселке городского типа Ачит. Неизвестно, какая одежда была на мужчине в день исчезновения. Среди особых примет добровольцы сообщили о шраме от операции на аппендицит.

В беседе с журналистами Е1 волонтеры сообщили, что близкие люди не могут найти пропавшего уже пять дней. Мужчина сам вышел из дома на прогулку и не вернулся назад.

Родные сообщили, что россиянину не диагностировали каких-либо серьезных заболеваний, поэтому они исключают версию о том, что его пропажа связана с внезапными проблемами со здоровьем.

Ранее недалеко от перевала Дятлова пропали туристы.

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