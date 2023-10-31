«Лечи своего урода дома»: в Смоленске женщина напала на ребенка с аутизмом

Жительница Смоленска оттаскала за волосы ребенка с аутизмом за то, что он подвинул урну. Об этом сообщает smolensk-i.ru, ссылаясь на рассказ матери пострадавшего.

29 октября неизвестная женщина набросилась на несовершеннолетнего на улице Нормандия-Неман. Пострадавший с расстройством аутистического спектра разозлил прохожую тем, что подвинул урну. Причину своей агрессии уточнила сама нападавшая в разговоре с матерью ребенка.

«Я услышала громкие крики женщины, я насторожилась и пробежала вперед и увидела своего сына, который плакал и звал на помощь. Женщина тягала моего сына за шапку и волосы, затем сын накинул на себе капюшон от куртки, и она продолжала волочь его за шкирку. Бежав, я крикнула, и даже после этого женщина не отпустила ребенка. Я вырвала ребенка из рук женщины, он плача отбежал от нее. На лице у ребенка остался след от ее руки, куртка в паре мест порвалась, что я заметила уже придя домой», — рассказала родительница.

Злоумышленница негативно восприняла новость о диагнозе пострадавшего и заявила его матери, «лечи своего урода дома и не выводи на улицу, у таких, как он, нет права выходить на улицу».

Проверку по факту произошедшего начали сотрудники регионального СК РФ. Выяснением обстоятельств инцидента также занимаются в УМВД России по Смоленской области.

Ранее россиянин похитил у родителей девочку с аутизмом и изнасиловал ее.