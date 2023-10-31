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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Развожаев сообщил, что в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги

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Владимир Песня/РИА Новости

Сирены воздушной тревоги сработали на территории Севастополя. О введении особого режима в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — указал глава населенного пункта, сопроводив сообщение пометкой «важно».

Кроме того, губернатор опубликовал памятку для граждан. В соответствующем видеоролике рассказывается, как вести себя в подобной ситуации.

Позже власти города отменили воздушную тревогу. Особый режим длился около получаса.

30 октября на территории Севастополя также сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнил Развожаев, в то же время власти перекрыли движение транспортных средств по Крымскому мосту.

Через полчаса губернатор города оповестил граждан о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что все местные службы приведены в состояние боевой готовности.

Позже глава населенного пункта заявил, что в небе над Севастополем были уничтожены две воздушные цели. Обломки одного из сбитых объектов упали в частном секторе, из-за чего один человек получил ранения.

В ночь на 31 октября в центре Севастополя раздались громкие звуки. По словам Развожаева, в районе Северного мола проходили учения сил противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о ликвидации восьми ракет, выпушенных украинскими войсками в сторону Крыма.

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