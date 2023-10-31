В Екатеринбурге девушка устроила разборки с соседями из-за потерявшегося шпица

В Екатеринбурге поиски собаки закончились заявлением в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в жилищном комплексе «Фаэтон». Девушка вышла из лифта с собакой породы шпиц, но позже животное вернулось в кабину. Россиянка не заметила этого и подумала, что питомца забрали соседи. В результате она начала громко стучать в двери других жильцов.

Недовольные владельцы квартир вышли, чтобы успокоить девушку. После непродолжительного конфликта шпица нашли. Жильцы обратились в полицию и пожаловались на дебоширку. О том, приняли ли правоохранители какие-либо меры, не уточняется.

Ранее в Петербурге шпиц получил травмы после того, как пьяные хозяева катали его на крыше автомобиля.