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Россиянин наряжал пятилетнюю дочь сожительницы в БДСМ-атрибутику и попал под суд

В Новороссийске осудили мужчину, надевавшего наручники на пятилетнюю падчерицу

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новороссийске судимый мужчина наряжал пятилетнюю дочь сожительницы в БДСМ-атрибутику и вновь попал в колонию. Об этом сообщает издание «Новороссийский рабочий.

Разведенная мать 12-летнего мальчика и пятилетней девочки стала встречаться с 32-летним мужчиной. Полностью доверяя новому знакомому, она оставляла его с детьми, когда уходила по вечерам на работу. Сожитель предпочитал проводить это время с дочерью гражданской супруги, запираясь с девочкой в комнате, пока ее брат был занят выполнением домашних заданий.

Позже пострадавшая рассказала о происходящем за закрытыми дверьми своему родному отцу. Она заявила, что отчим надевал на нее наручники и маску. Из рассказа дочери мужчина понял, что извращенец надругался над ней. Родитель потерпевшей связался с бывшей супругой, которая уже была в курсе случившегося, а затем отправился в полицию.

Эксперты подтвердили показания пострадавшей, а также заявили, что та не склонна к фантазированию. Подозреваемого арестовали, тогда же выяснилось, что три года назад его осудили за покушение на насильственные действия сексуального характера и отправили в колонию. На допросе по новому делу он дал признательные показания, но на суде стал отрицать сказанное.

«Было страшно смотреть на мать девочки, которая давала показания в суде. Ее трясло от эмоций, она готова была кинуться на подсудимого, которому доверяла детей. На самом деле это редкий случай. Очень часто женщины защищают своих сожителей, не веря словам своих дочерей», — говорит старший помощник прокурора Новороссийска, гособвинитель Юлия Картамышева.

Как уточняется, рецидивиста отправили в исправительную колонию строгого режима на 14 лет.

Ранее пенсионер показывал девочкам половой орган, «чтобы почувствовать прилив сил».

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