ХАМАС может освободить ряд иностранных заложников

В ближайшие дни освободят нескольких иностранных заложников. Об этом сообщает ХАМАС в своем Telegram-канале.

«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», — заявил представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Обейда.

31 октября глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби говорил, что на данный момент нет возможности освободить заложников в секторе Газа при посредничестве Катара.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.