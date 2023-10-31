Пенсионера наказали штрафом за случайную ампутацию части голени у супруги

В Удмуртии мужчина получил штраф за случайно ампутированную конечность у своей сожительницы. Об этом говорится на сайте республиканской прокуратуры.

В июле 69-летний житель Киясовского района использовал трактор, чтобы покосить траву. В момент сельскохозяйственных работ неподалеку от техники находилась его гражданская супруга.

По версии следствия, мужчина проявил небрежность и пренебрег требованиями безопасности по эксплуатации косилки, поэтому в какой-то момент ампутировал женщине нижнюю конечность голени режущим элементом.

Судья решил, что виновный не предвидел общественно опасных последствий своих действий и причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей по неосторожности, и оштрафовал мужчину на шесть тысяч рублей, согласившись с мнением государственного обвинителя.

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