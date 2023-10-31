Стало известно об открытии КПП для раненых палестинцев

Контрольно-пропускной пункт Рафах откроется для переброски раненых палестинцев из сектора Газа в Египет. Об этом сообщает Alghad TV со ссылкой на свои источники.

Также уточняется, что открытие произойдет 1 ноября.

Накануне общество Красного Полумесяца Палестины сообщало, что в сектор Газа через КПП «Рафах» прибыли еще 24 грузовика с гуманитарной помощью.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.