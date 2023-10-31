Правительство Дагестана не получало заявок на проведение пропалестинских акций

Никто из жителей Республики Дагестан не направлял властям заявки на проведение митингов в поддержку палестинского народа. Об этом в ходе встречи с журналистами и руководителями местных ведомств заявил глава региона Сергей Меликов, сообщило издание «Дагестанская правда».

В материале указано, что в мероприятии также приняли участие ректоры вузов и представители общественных организаций. При этом во время заседания Меликов осудил действия людей, которые вечером 29 октября организовали массовые беспорядки в аэропорту города Махачкалы.

«Никто не обращался с заявкой провести митинг в поддержку Палестины. Если бы она поступила, то ее рассмотрели бы и позволили провести митинг в поддержку», — отметил глава республики.

Также он добавил, что нарушители пытались оправдать свои действия идеологией мусульманского мира. Однако в реальности они сами не понимают, о чем говорят.

Как сказал Меликов, он уже проводил встречу с общественниками по этому поводу. Тогда представители соответствующих организаций порекомендовали прочитать молитву в мечети, а не устраивать акции протеста и беспорядки.

29 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Жители, недовольные прибытием в город самолета из Израиля, сначала начали проверять документы у выходивших из здания людей и затем прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли освободить территорию воздушной гавани от агрессивно настроенных граждан. Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

Согласно последней информации, во время акции протеста пострадали более 20 человек. Кроме того, к текущему моменту стражи порядка задержали 60 участников митинга.

Ранее в Кремле прокомментировали массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.