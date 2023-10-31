Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мусульманский совет в США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа

Мусульманский совет США: Байдену нужно убедить Израиль прекратить огонь в Газе

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум, в организации потребовали в ближайшее время повлиять на Израиль и убедить Тель-Авив прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Совет <…> призвал Байдена воспользоваться своим влиянием на Израиль с целью добиться обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», — говорится в публикации.

Согласно информации агентства, мусульманский совет намерен добиться мобилизации миллионов мусульманских избирателей на территории США, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году.

По их словам, такое решение будет принято в том случае, если американский лидер не предпримет немедленных шагов по обеспечению прекращения огня в регионе.

«Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия и подорвала доверие избирателей», — добавили представители совета в обращении к Байдену.

Вечером 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за то, чтобы на территории сектора Газа была введена «гуманитарная пауза».

По информации источников, власти США вышли на контакт с руководством палестинского движения ХАМАС.

Ранее в США узнали, чего боятся американцы из-за войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий