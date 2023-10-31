Мусульманский совет в США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа

Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум, в организации потребовали в ближайшее время повлиять на Израиль и убедить Тель-Авив прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Совет <…> призвал Байдена воспользоваться своим влиянием на Израиль с целью добиться обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», — говорится в публикации.

Согласно информации агентства, мусульманский совет намерен добиться мобилизации миллионов мусульманских избирателей на территории США, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году.

По их словам, такое решение будет принято в том случае, если американский лидер не предпримет немедленных шагов по обеспечению прекращения огня в регионе.

«Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия и подорвала доверие избирателей», — добавили представители совета в обращении к Байдену.

Вечером 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за то, чтобы на территории сектора Газа была введена «гуманитарная пауза».

По информации источников, власти США вышли на контакт с руководством палестинского движения ХАМАС.

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