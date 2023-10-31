На стенах зданий в Париже появились около 60 звезд Давида

В Париже начали расследование после обнаружения около 60 звезд Давида на стенах зданий. Об этом пишет Actu17 со ссылкой на заявление Объединения французских студентов-евреев (UEJF).

«Некие люди хотят терроризировать французских евреев теми же методами, что и в 1930-е годы. Они должны быть быстро найдены и сурово наказаны», — говорится в посте правозащитной организации в Х (бывший Twitter).

Эмблемы в форме шестиконечной звезды заметили сегодня в 14-м округе французской столицы. В мэрии Парижа осудили «антисемитские действия» неизвестных, в полиции начали расследование по делу о «повреждении чужого имущества», совершенном «по мотивам происхождения, расы, этнической принадлежности или религии».

За это преступление виновным грозит лишение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере €30 тыс. Стены зданий скоро будут приведены в порядок.

Аналогичные метки были найдены в еще нескольких французских коммунах. До этого министр юстиции страны сообщал, что более 400 человек были арестованы за «антисемитские действия».

Ранее в Германии на домах евреев нарисовали звезду Давида.