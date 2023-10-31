Россиянин приставал к падчерице и предлагал ей деньги за поцелуи

В Нижнем Новгороде падчерица обвинила отчима в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Шатковском районе. В полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на своего супруга. По словам россиянки, дочь рассказала ей о домогательствах со стороны отчима, который предлагал 13-летней падчерице деньги за поцелуи.

Позже стало известно о том, что ранее подобные случаи уже происходили. За пять лет до инцидента мужчина домогался школьницу. Родительница об этом знала, но не пошла в полицию и ограничилась разговором.

Ранее в Приморье 64-летнего тренера по легкой атлетике обвинили в том, что он приставал к 14-летней школьнице в номере. Об этом подросток смогла рассказать взрослым только спустя несколько месяцев.

Ранее на юге Франции мужчина получил ножевые ранения, пытаясь защитить свою дочь от домогательств.