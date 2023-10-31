С аккаунта московской чиновницы на маркетплейсе заказали 137 анальных пробок

С аккаунта московской чиновницы одновременно заказали 137 анальных пробок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, с аккаунта 44-летней сотрудницы Федерального агентства по рыболовству на маркетплейсе заказали анальных пробок на общую сумму почти в 19 тысяч рублей. Чиновница утверждает, что ее личный кабинет взломали на выходных.

Заказ женщина получать не стала. Она обратилась в полицию с заявлением.

В результате чиновница не понесла материального ущерба. О неизвестных, которые сделали заказ от ее имени, ничего не сообщается.

До этого в Петербурге годовалый мальчик сделал с аккаунта матери на Wildberries заказ на 150 тысяч рублей. Ребенок поводил по экрану пальцем и заказал все товары, которые лежали в корзине женщины.

Ранее школьник украл вейпы и жижу на 10 тыс. рублей из ПВЗ Wildberries и попал на видео.