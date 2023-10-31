Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог Колчин: Россия десятилетиями выступает за права палестинского народа

Политолог объяснил позицию России по созданию независимой Палестины

close
100%
Global Look Press

Позиция России, отстаивающая право Палестины на создание суверенного государства — не сиюминутное решение, а многолетняя политика, которая развивалась со времен Советского Союза, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Петр Колчин.

Эксперт отметил, что еще с 70-х годов СССР системно боролся за права Палестины на всех международных площадках.

«Начиная с 90-х годов наша страна активно расширяла дипломатическое сотрудничество с Палестиной, развивала сотрудничество в сфере экономики, культуры, реализовывала гуманитарные проекты», — констатировал Петр Колчин.

Он убежден, что Россия является единственной крупной мировой державой, которая системно, не только в рамках нынешнего обострения палестино-израильского конфликта, выступает в защиту прав палестинского народа и придерживается этого курса на протяжении многих лет.

«Поэтому говорить о митингах в поддержку Палестину, которые могли бы быть сопоставимы с тем, что происходит на Запале, у нас не приходится. Развернувшиеся там народные выступления связаны с тем, что страны НАТО и ЕС поддерживают только израильскую сторону и фактически толкают Израиль на вооруженное разрешение противоречий, исключая дипломатические возможности, попытки прийти к соглашению и игнорируя права палестинского народа», — заявил Колчин.

По его словам, жители Европы выходят протестовать против этой «однобокой и несправедливой политики».

«Что касается России, подобные выступления могут быть только инспирированными врагами государства и оппонентами провокациями», — считает политолог.

Эксперт не исключает, что попытки «расшатать ситуацию» внутри России на фоне вспыхнувшего конфликта в странах Ближнего Востока могут исходить от киевского режима.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий