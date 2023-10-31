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Стало известно, когда Китай отменит все въездные ограничения по Covid-19

Китай c 1 ноября отменяет оставшиеся ограничения по COVID-19 для иностранцев

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China Daily via Reuters

Китайские власти приняли решение отменить все оставшиеся въездные ограничения по COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян, с 1 ноября. Об этом сообщается в распоряжении Главного таможенного управления популярной страны Азии, передает новостной портал The Paper.

С 1 ноября иностранным туристам больше не нужно будет оформлять декларацию о состоянии здоровья на китайской границе. Ранее ее необходимо было заполнять на въезде и выезде из страны для получения QR-кода и прохождения погранконтроля.

При этом утверждается, что при наличии у путешественников высокой температуры, кашля, головной боли, рвоты, тошноты, сильных высыпаний на коже, они должны доложить об этом таможенным органам и пройти соответствующие тесты и освидетельствование.

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что российское правительство ожидает, что около 360 тыс. туристов из Китая должны посетить Россию по итогам 2023 года. Также ожидается, что КНР со своей стороны примет до 470 тыс. россиян.

Ранее власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

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