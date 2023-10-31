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Потерявшиеся у перевала Дятлова туристы вышли на связь

На Урале нашли туристов, которые потерялись около перевала Дятлова

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Depositphotos

Туристы, пропавшие около перевала Дятлова, вышли на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Двое из пяти туристов вышли в поселок Вижай и по телефону сообщили о том, что живы. Чтобы добраться до средств связи, они прошли 30 километров.

«Трое других любителей рисковать остались на месте сторожить свое имущество», — сообщается в публикации.

При этом накануне путешественников предупредили о том, что двигаться по маршруту небезопасно, но они все равно отправились туда.

Туристы планировали справиться по реке Вижай от поселка Тахта до Вижая, но в оговоренное время не вышли на связь. К поискам привлекли полицию.

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