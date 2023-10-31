Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Таиланде увеличили срок безвизового пребывания россиян в стране

Премьер Таиланда утвердил продление безвизового режима для россиян до 90 дней

close
100%
Sakchai Lalit/AP

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал указ министерства внутренних дел страны, в соответствии с которым срок безвизового пребывания российских туристов на территории королевства будет увеличен с 30 до 90 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в Пхукете.

В заявлении указано, что данное распоряжение тайского правительства будет действовать в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года. При этом российские дипломаты отметили, что Тхависин утвердил эту временную меру в одностороннем порядке.

«При пересечении границы в паспорта россиян, пребывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы. Возможности продлить срок пребывания, либо оформить визу, например учебную, рабочую или другие, во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено», — уточнили в генконсульстве.

Также в сообщении подчеркивается, что тайские власти не будут вносить никакие изменения в порядок оформления виз для граждан РФ.

В августе 2023 года премьер-министр Таиланда сообщил о планах властей увеличить максимальный срок безвизового пребывания россиян на территории страны до 90 дней. По словам главы правительства, РФ обеспечивает большой рынок въездного туризма в королевство. Более того, он обратил внимание на желание многих путешественников оставаться в азиатском государстве дольше одного месяца.

Ранее российские туроператоры раскрыли самое бюджетное направление отдыха в Азии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий