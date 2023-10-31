В Таиланде увеличили срок безвизового пребывания россиян в стране

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал указ министерства внутренних дел страны, в соответствии с которым срок безвизового пребывания российских туристов на территории королевства будет увеличен с 30 до 90 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в Пхукете.

В заявлении указано, что данное распоряжение тайского правительства будет действовать в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года. При этом российские дипломаты отметили, что Тхависин утвердил эту временную меру в одностороннем порядке.

«При пересечении границы в паспорта россиян, пребывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы. Возможности продлить срок пребывания, либо оформить визу, например учебную, рабочую или другие, во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено», — уточнили в генконсульстве.

Также в сообщении подчеркивается, что тайские власти не будут вносить никакие изменения в порядок оформления виз для граждан РФ.

В августе 2023 года премьер-министр Таиланда сообщил о планах властей увеличить максимальный срок безвизового пребывания россиян на территории страны до 90 дней. По словам главы правительства, РФ обеспечивает большой рынок въездного туризма в королевство. Более того, он обратил внимание на желание многих путешественников оставаться в азиатском государстве дольше одного месяца.

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