Собака чуть не отгрызла руку семилетнему мальчику в Омске

В селе Бологом Русско-Полянского района собака напала на ребенка, мальчик госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Омск».

Инцидент произошел на улице Олимпийской в селе Бологом, нетрезвый владелец выгуливал пса без намордника и поводка. Пес внезапно набросился на проходившего мимо семилетнего мальчика.

Ребенка госпитализировали с укушенной раной руки, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту инцидента областная прокуратура организовала проверку. Кроме того, в суд подали иск о компенсации морального ущерба.

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