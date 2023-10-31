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В Госпогранслужбе Украины рассказали, скольким украинцам отказывают в выезде из страны

Погранслужба: около 100 граждан Украины в день получают отказ в выезде из страны

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Markus Schreiber/AP

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что порядка ста украинских граждан каждый день получают отказ в выезде из страны, поскольку не имеют документов или не попадают под условия пересечения границы.

«Около ста человек ежедневно получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под условия пересечения государственной границы Украины», — пояснил он.

По данным Демченко, за время действия военного положения в стране на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, пытавшихся использовать фальшивые документы, чтобы пересечь границу.

До этого Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому на Украине военнообязанным предлагается разрешить выезд за границу в обмен на ежемесячные отчисления на нужды украинской армии.

14 октября начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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