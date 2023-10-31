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Россиянам рассказали, как не переплачивать за мобильную связь и интернет

IT-аналитик Кусков: экономить на связи поможет запрет на роуминг и платные услуги

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Shutterstock

Чтобы экономить на мобильной связи, потребителю важно знать, каким тарифом он пользуется, и включает ли он платные услуги. Для этого нужно установить приложение мобильного оператора или позвонить в кол-центр. По возможности лучше установить запрет на подключение платных услуг, рассказал Общественной Службе Новостей гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Выяснив, какие платные услуги подключены абоненту, он может отменить подписку на них, отметил Кусков.

«У всех операторов есть запреты на роуминг и на подключение платных услуг, — добавил он. — Поэтому если у вас нет необходимости в их дальнейшем подключении, то можно установить запрет, чтобы они вам не подключались».

В целом следует понять, сколько человек тратит на связь и, возможно, пересмотреть потребности в минутах и количестве интернет-трафика, заключил эксперт.

Напомним, он также предупредил о подорожании пакетных тарифов из-за роста цен на LTE. По его словам, ежегодно они и так растут в цене на 10-12%.

Эксперты также спрогнозировали рост цен на все товары и услуги из-за повышения стоимости 4G.

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