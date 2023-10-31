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В Новой Москве пенсионеры открыли стрельбу из-за конфликта с соседкой

В Новой Москве пенсионеры открыли стрельбу по полицейским

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Shutterstock

В Новой Москве конфликт соседей закончился стрельбой по правоохранителям. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Троицке. Местная жительница обратилась в полицию из-за словесного конфликта с 66-летней соседкой. Вскоре пенсионерка вернулась на место происшествия с пистолетом и выстрелила в воздух.

Во время задержания на помощь к супруге пришел 68-летний мужчина. Он заявил, что жена взяла его оружие. После этого пенсионер достал еще один пистолет и открыл стрельбу по полицейскому.

В результате сотрудник МВД не пострадал. У обоих задержанных забрали оружие и направили в отделение полиции.

Ранее в Петербурге неизвестный выстрелил подростку в лицо из ракетницы.

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