На Урале 16-летняя беременная девушка избила полицейского, когда ее якобы пнули в живот

Под Екатеринбургом беременная девушка-подросток подралась с силовиками, которые ворвались в ее квартиру. Об этом сообщает kp.ru.

Все произошло 24 октября в доме на улице Победы в Верхней Пышме. По словам 46-летней матери девушки, ее 16-летняя дочь находилась в квартире одна, когда к ней пришли трое силовиков. Те якобы «буквально ворвались в квартиру», хотя входная дверь была открыта. Стражи порядка хотели расспросить беременную девушку о ее знакомом.

«Дочь попросила их уйти, но в ответ услышала угрозы, ее начали хватать за шею и порвали футболку, а еще пнули в живот», — рассказала родительница пострадавшей.

После этого девушка обратилась к соседке и попросила, чтобы она позвонила ее матери. Та вернулась домой, но не смогла подойти к дочери.

«Началась драка, после нее я все еще нахожусь на больничном: мне повредили нос, тазобедренный сустав и руки, опухоль на руках уже стала поменьше», — поделилась женщина. При этом она заявила, что не обращалась к врачу и не делала фотографий травм, поэтому не может продемонстрировать доказательства собственных слов.

Конфликт с полицейскими продолжался до тех пор, пока соседка не вызвала в квартиру районную полицию. После этого сотрудники МВД отвезли и мать, и дочь в отдел, где те дали показания и написали заявление на силовиков. Женщина отметила, что располагает видео потасовки, но позже сказала корреспонденту, что на самом деле его у нее нет.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию о том, что сотрудники ведомства, два следователя и один участковый, действительно приезжали к девушке в рамках оперативно-разыскных мероприятий, но по месту ее жительства не нашли подозреваемого в совершении кражи. После драки с несовершеннолетней женщина-следователь уехала с места со сломанным носом.

«На лестничной площадке, возле квартиры, они встретили девушку, которая начала вести себя неадекватно, нецензурно выражалась в адрес стражей порядка и внезапно нанесла телесные повреждения следователю отдела полиции. Полицейские пресекли противоправные действия злоумышленницы», — рассказали в городской полиции.

По данным ведомства, материалы дела уже переданы в следственные органы для юридической оценки и принятия процессуального решения.

Ранее в России предложили исключить беременных женщин из списка лиц, которых следует помещать в СИЗО.