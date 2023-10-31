Многодетная хабаровчанка предстанет перед судом за истязание детей

В Хабаровске многодетную мать будут судить за истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, хабаровчанка многократно подвергала избиениям пятилетнего сына и двух дочерей семи и десяти лет. Женщина била несовершеннолетних по телу и рукам ремнем и другими предметами. Также россиянка заставляла старшую дочь присматривать за братом и сестрой вместо посещения школы.

Сообщается также, что 14 мая обвиняемая заперла детей в квартире с собакой и отсутствовала до 17 мая. При этом у несовершеннолетних не было средств связи и возможности полноценно питаться.

«Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, не работала, находясь в отпуске по уходу за ребенком», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве мать зверски избитого младенца заявила, что ребенок был ее шансом выжить на пособия.