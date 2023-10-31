Школьного учителя обвинили в совращении девочек

Учителя информатики пензенской школы заподозрили в совращении двух девочек, с одной из них мужчина вступал в интимную связь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О произошедшем подругам рассказала студентка госуниверситета Пензы, девушка призналась, что когда ей было 15 лет, к ней приставал учитель информатики в школе.

Информация быстро дошла до правоохранителей, полицейские выяснили, что педагог не только домогался несовершеннолетней, но и вступал с девочкой в интимную связь в лабораторном кабинете.

Другой ученице мужчина высылал фотографии порнографического содержания.

По данным РИА Новости, 40-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждены уголовные дела о развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетней. Педагогу может грозить реальный тюремный срок.

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