Россиянка продала две квартиры и отдала 16 млн рублей мошенникам

В Москве аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и банка и убедили пожилую женщину продать две квартиры и перевести им все деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мошенники позвонили пенсионерке из Москвы и сообщили женщине, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Аферисты убедили москвичку, что для сохранения сбережений их нужно снять и внести на безопасный счет по указанным реквизитам.

Через некоторое время мошенники вновь связались с пострадавшей и сообщили, что кто-то пытается продать ее квартиру. Чтобы остановить сделку, пенсионерке предложили выставить жилье на продажу. Москвичка была вынуждена продать две квартиры, в которых являлась собственником.

Вырученные за продажу недвижимости средства женщина перевела на указанные злоумышленниками счета. Общий ущерб составил 16 млн рублей.

Ранее россиянка перечислила мошенникам 288 тыс. рублей, пытаясь оформить ОСАГО.